Commissione controllo e garanzia Città di Castello: Bacchetta “amareggiati per il comportamento privo di buon senso istituzionale del consigliere Bucci”

“Giovedi scorso si è svolta la Commissione Controllo e Garanzia per l’elezione del Presidente. La presidenza di questa commissione come è noto spetta alla minoranza e nessuno della maggioranza dovrebbe interferire in quel voto. Purtroppo un “franco tiratore”, ha determinato l’elezione del consigliere comunale, Vincenzo Bucci alterando i rapporti all’interno della minoranza. Ovviamente non è una notizia che sconvogle il mondo, purtroppo abbiamo da pensare a situazioni più serie con il Covid e l’emergenza che ne consegue. Tuttavia siamo estremamente amareggiati per il comportamento assolutamente privo di buon senso istituzionale del consigliere Bucci, il quale ha accettato questa nomina pur sapendo che era una nomina che non corrispondeva agli equilibri della minoranza. A noi non interessa chi è il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, interessa il corretto rispetto delle istituzioni democratiche. Purtroppo quello che è avvenuto è un fatto che se non fosse paradossale sarebbe estremamente grave. Ne prendiamo atto con la consapevolezza che il nostro giudizio sulla serietà politica ed istituzionale del gruppo “Castello Cambia” è pienamente confermato. Siamo di fronte a persone che non hanno alcun rispetto delle regole democratiche”.

