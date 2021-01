Maltempo: squadre operative del comune e polizia municipale al lavoro per interventi legati alla nevicata di queste ore

Corpo di Polizia Municipale e squadre operative del comune impegnate fin dalle prime ore della mattina per alcuni interventi legati al maltempo: nevicata e pericolo ghiaccio. La pattuglia coordinata dal vicecomandante Graziano Fiorucci Graziano e’ uscita per effettuare un monitoraggio della sicurezza delle strade del capoluogo. La temperatura di due gradi sotto zero ha contribuito a gelare lo strato di neve rendendo in alcune strade non agevole se non addirittura pericolosa la circolazione. La situazione più critica si è verificata in località garavelle in particolare ponte della soara bloccato da veicoli in transito in traversata x il ghiaccio. Su disposizione del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luca Secondi e’ stato subito allertato il geometra Nicola Nardi, responsabile del servizio per un intervento con sale e brecciolino. Grande lavoro dei vigili urbani e squadre operative comunali per rimettere in carreggiata i veicoli e liberare la strada e ripristinare il regolare deflusso del traffico.

