Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi 3 nuovi casi di positività. Il virus è tornato a circolare, prestare sempre massima attenzione”

“Sono 3 i nuovi casi a Sansepolcro indicati oggi dal report della Asl. Come sappiamo, il virus purtroppo è tornato a circolare. Ribadiamo il solito appello alla massima attenzione nei rapporti interpersonali: l’amicizia o la familiarità ci spingono a togliere o abbassare la mascherina perchè ci sentiamo più protetti, ma non è così. Evitiamo assolutamente di farlo. Ricordiamo a tutti che in caso di sintomi, anche minimi, che ormai conosciamo bene, dobbiamo isolarci e cercare di capire di cosa si tratta, anche facendo il tampone. Solamente con atteggiamenti responsabili possiamo uscire da questa pandemia: il rispetto delle regole è rispetto per se stessi e per gli altri. .

Vediamo adesso il resoconto della domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 375 (in questa settimana + 21 di cui 9 riferiti alla RSA). Dei 375 casi totali, 309 sono guariti (1 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 57. Di questi, 37 sono in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in ospedale e 17 in strutture di cure intermedie. I ricoverati sono tutti in condizioni stabili.

A loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. In questa settimana non ci sono stati decessi ma ricordiamo che dall’inizio della seconda fase sono morti 9 nostri concittadini.

Per quanto riguarda i nuovi positivi di oggi nella Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto) sono 79, di cui 34 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 571 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 922. Oggi si registrano 17 guarigioni”.

