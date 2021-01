Sansepolcro: Giunti (Forza Italia) “le amministrazioni locali devono fare il punto sulla situazione economica delle imprese, il governo latita e la situazione è al limite del collasso”

Le amministrazioni locali devono fare il punto sulla situazione economica delle imprese operanti nel proprio territorio e devono iniziare a prevedere misure a sostegno, là, dove il governo centrale sta mancando clamorosamente.

Ho presentato allo scopo una interrogazione al Sindaco di Sansepolcro perché esegua, avendo la delega per le attività produttive, se non è stato fatto, un serio monitoraggio su quella che è attualmente la situazione delle imprese operanti sul territorio comunale, derivante dall’emergenza covid.

Gli chiedo, nell’interrogazione, inoltre se l’Amministrazione prevede, o ha previsto misure a sostegno di situazioni critiche .

Purtroppo tutti stanno vedendo quelle che sono le vicissitudini del Governo Conte, le promesse che fa ogni giorno poi non mantenute circa i ristori da dare, mentre la maggior parte delle partite iva navigano in serie difficoltà economiche.

Visto il perdurare della situazione di stallo a livello governativo, devono essere le amministrazioni locali, nel loro piccolo e con i mezzi che hanno, ad intervenire per scongiurare l’irreparabile.

Come? Per esempio: spostando le date di scadenza di tasse o imposte; rateizzando il più possibile; coinvolgendo istituti di credito per elargire prestiti; diminuire dove possibile gli importi.

Qualcosa va fatto molto velocemente, serve a ridare una boccata di ossigeno ad un tessuto economico che non ce la fa più, altrimenti il tanto decantato Recovery Found non fa in tempo a salvare l’economia.

Il Consigliere Tonino Giunti

