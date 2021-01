Politica Città di Castello : Bucci (Castello Cambia) “la commissione controllo e garanzia bloccata da oltre un anno. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, non hanno titoli per criticare chi ha fatto davvero opposizione in questi anni”

“La commissione controllo e garanzia è bloccata da oltre un anno non mi dimetto anzi, i primi atti che chiederò di inserire nelle prossime sedute del parlamentino saranno quello di una ricognizione sul lavoro svolto dalle partecipate Polisport, So.ge.pu e Farmacie comunali, ci sono diverse questioni che meritano di essere seriamente approfondite. Così come devono essere date risposte alle richieste avanzate, e mai evase, dal consigliere Marcello Rigucci” si esprime così il neo presidente eletto della commissione controllo e garanzia del comune di Città di Castello, Vincenzo Bucci “non tollero critiche da chi, nel corso degli ultimi anni, ha sempre evaso e glissato circa le nostre richieste. La carica del presidente della commissione controllo e garanzia è vacante da oltre un ‘anno. Dove erano Lignani, Sassolini e la Lega in questo periodo? per quale motivo solo ora si interessano della questione? per noi parlano i fatti” prosegue Bucci “siamo l’unica vera forza di opposizione interna al parlamentino tifernate si riguardino, lor signori, le mozioni e le interrogazioni proposte dal sottoscritto e da Emanuela Arcaleni in questa consiliatura e poi ci dicano apertamente se possiamo definirici membri dell’attuale maggioranza. Siamo stanchi di questo teatrino” conclude Bucci “nei pochi mesi che ci restano prima delle amministrative, farò di tutto per tutelare gli interessi dei nostri concittadini, gli atti parleranno per me”

