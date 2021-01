Servizio Civile: con il progetto “Giovani costruttori di pace” 12 mesi di impegno nella scuola e nella comunità. Bacchetta: “E’ il tempo di investire sul protagonismo dei giovani”

Dalla Provincia di Perugia l’invito ai giovani a svolgere il servizio civile e a partecipare al progetto “Giovani Costruttori di Pace.

“E’ una bella opportunità per fare una bella esperienza di formazione, comunicazione e impegno per la pace e i diritti umani sui passi di San Francesco e Aldo Capitini – dichiara al proposito il presidente Luciano Bacchetta-. Invito i giovani che hanno tra i 18 e i 28 anni a cogliere questa occasione per sviluppare le proprie capacità e passioni, per mettersi in gioco, accrescere le proprie competenze e impegnarsi per la propria comunità. Questo è il tempo in cui dobbiamo investire sui giovani, sulla loro formazione e sul loro protagonismo, fornendo alcune delle competenze sociali e civiche necessarie per affrontare responsabilmente le grandi sfide del 21° secolo”.

Il progetto di Servizio Civile “Giovani costruttori di pace” offre ai giovani la possibilità di esprimersi e formarsi mettendosi in gioco, da protagonisti, nella scuola e nella comunità. Per 12 mesi i giovani che verranno selezionati saranno impegnati in attività di studio, ricerca e formazione con i bambini, i ragazzi e i giovani.

Il Progetto offre inoltre ai giovani la possibilità di diventare protagonisti, insieme a tanti coetanei di ogni parte d’Italia, di un grande evento per la pace come la Marcia Perugia-Assisi del prossimo 10 ottobre.

Il progetto nazionale di Servizio Civile “Giovani costruttori di pace” sarà realizzato grazie alla collaborazione tra la Provincia di Perugia, il Cipsi, la Tavola della pace, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole di pace, la Caritas e la cooperativa Comunità Aperta di Rimini.

La domanda di Servizio Civile deve essere presentata online entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021 andando sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it.

I giovani selezioni svolgeranno il Servizio Civile per 12 mesi (2021-2022) e riceveranno un compenso pari a 433,80 euro al mese.

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni chiamando il n. 335.1401733 (anche WhatsApp).

