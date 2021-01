Sansepolcro: “Differenziare per risparmiare”, prorogata la scadenza

E’ stata prorogata la possibilità di andare all’Urp per farsi rilasciare il certificato che riporta i conteggi dei rifiuti differenziati conferiti nell’ambito del progetto “Differenziare per risparmiare”. Potrà essere utilizzato anche il mese di marzo per effettuare le procedure, con l’impegno dell’amministrazione comunale di garantire la massima elasticità ed organizzarsi in modo tale da evitare assembramenti. Non è quindi necessario accalcarsi all’Urp in questi giorni, perchè c’è tempo a disposizione.

Con il certificato, i cittadini possono usufruire degli sconti accumulati nei 12 mesi dello scorso anno per fare acquisti nei supermercati che hanno sostenuto l’iniziativa, cioè Carrefour, Coop, Gala-Famila e Pam.

Si ricorda che l’Urp si trova in piazza Gramsci ed è aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-13.

Per informazioni: urp@comune.sansepolcro.ar.it.

