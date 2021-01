Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri 19 nuovi positivi e 13 guariti. Nei prossimi giorni probabile ritorno in zona arancione”

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto 19 nuovi positivi al Covid e 13 persone guarite”. Lo ha dichiarato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, nel confermare come “la mancanza di un dato univoco negli ultimi giorni impedisca di indicare una tendenza, perché continuano a essere molto alti sia i numeri di coloro che vengono contagiati dal virus che di quanti guariscono, per cui non possiamo fare altro che rinnovare con forza l’invito a rispettare tutte le prescrizioni”. “Si parla insistentemente di un passaggio dell’Umbria in zona arancione, d’altra parte i numeri sono questi e dovremo organizzarci per affrontare l’emergenza con regole più restrittive”, ha evidenziato il sindaco, che ha ribadito come “qualunque soluzione verrà applicata nei prossimi giorni non possa essere né estemporanea, né di compromesso”. “E’ necessario che la campagna di vaccinazione parta in maniera massiccia, perché è l’unica vera soluzione per superare questa fase pandemica”, ha chiarito Bacchetta.

