Vittorio Massetti (Democratici per Citta’ di Castello) “comunico la mia adesione ad Italia Viva. Scelta ponderata, forza politica in grado di un dare un contributo importante alla nostra città”

“Comunico la mia adesione ad Italia Viva, quella che ritengo essere la vera alternativa politica per il nostro paese soprattutto in questo delicato momento. Rimango però fino al termine della legislatura, con orgoglio e determinazione, nel gruppo consiliare “Democratici per Città di Castello” assieme agli amici e colleghi Gaetano Zucchini (capogruppo) e Luciano Domenichini, all’interno della maggioranza che sostiene la giunta e il sindaco Luciano Bacchetta mantenendo fede e nel rispetto del mandato degli elettori che mi hanno consentito di fare questa bellissima esperienza al servizio della mia città e delle istituzioni. Dopo lunga meditazione ma con le idee chiarissime ho aderito ad Italia Viva perché la coscienza mi ha spinto a cercare una forza politica in grado di poter dare un contributo importante ed innovativo ad un quadro politico locale in grado di imboccare un percorso adeguato all’emergenza che stiamo vivendo”.

