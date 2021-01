Pietralunga: servizio Civile, due posti per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. Assistenza e cultura nei progetti del Comune per gli operatori volontari. Domande entro l’8 febbraio

“Curare la comunità: resilienza e inclusione delle persone fragili” e “Comunità resilienti: respiriamo cultura” sono i progetti scelti dal Comune di Pietralunga per offrire nuove opportunità di formazione e crescita professionale ai giovani fra i 18 e i 29 anni non compiuti.

Grazie al bando di Servizio Civile Universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’Amministrazione ha reso noto nel proprio sito istituzionale la disponibilità di due posti per operatori volontari da impiegare nei settori dedicati all’assistenza e alla cultura. Entrambi i progetti avranno una durata di 12 mesi, con una media di 25 ore settimanali.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021.

“Un’esperienza importante per avvicinarsi al mondo del lavoro – afferma il vicesindaco Federica Radicchi – che può rappresentare un punto di partenza in cui imparare molte cose e crescere. Questo viaggio formativo dove si incontrano nuove realtà e persone aiuta a capire le tante dinamiche e relazioni della vita lavorativa, oltre ad essere una proposta utile per stimolare e riflettere su cosa si vorrebbe fare da grandi”.

