Città di Castello: Vittorio Massetti passa a Italia Viva, Emanuela Mori “Persona seria e autorevole”. La dirigente nazionale di IV esprime l’apprezzamento per la scelta del consigliere comunale

Anche a Città di Castello Italia Viva (IV) affonda le radici. Con l’adesione del consigliere comunale Vittorio Massetti, il partito fondato da Matteo Renzi completa la sua presenza in Altotevere, in Comuni come Umbertide, Città di Castello, Montone e San Giustino.

La dirigente nazionale di Italia Viva, Emanuela Mori, capogruppo di IV al Comune di Perugia, attraverso una nota esprime il suo apprezzamento per la scelta del consigliere Vittorio Massetti, persona seria ed autorevole. “Mi auguro – ha aggiunto Mori – che per le prossime elezioni amministrative questa presenza autorevole possa dare un forte contributo”.

