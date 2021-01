Calcio: Barontini (Baldaccio Bruni Anghiari) “serve chiarezza, si abbia il coraggio di dire che non ci sono le condizioni per farci ripartire. Situazione paradossale che fa male a tutto il movimento”

“Questa è la mia opinione, ma siamo sinceri, il calcio dilettantistico ha pochissime possibilità di ripartire in questa stagione. Serve chiarezza, ma sopratutto la totale garanzie che ci potremo allenare e disputare le gare di campionato in totale sicurezza, quindi, servono tamponi settimanali che nessuna società, credo, possa garantire ai propri atleti, vista la garvissima situazione economica in cui versa il nostro paese. Il calcio, si sa, sopravvive grazie agli sponsor, al momnte le aziende hanno altri problemi da affrontare. Auspico una presa di posizione, da parte della Federazione, ma sopratutto che ci sia un’idicazione precisa in merito alle quote versate per l’iscrizione ai vari campionati, che sinceramente, anche se in parte, andrebbero rimborsate”

