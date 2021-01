Città di Castello piange per la scomparsa del dottor David Niccolini. Il cordoglio del sindaco

Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi oggi dal sindaco Luciano Bacchetta per la scomparsa del dottor David Niccolini, storico medico tifernate, responsabile del reparto di cardiologia del vecchio ospedale apprezzato da intere generazioni per le doti professionali ed umane. “Ci lascia un altro personaggio di primo piano della sanità tifernate, dei primari, dei camici bianchi che hanno fatto la storia dell’assistenza ospedaliera e della medicina di base. David Niccolini era per tutti noi un grande medico, uno stimato ed apprezzato cardiologo e sopratutto un gran signore d’altri tempi nei modi di fare e nell’approccio con i pazienti. Non lo dimenticheremo”, ha concluso il sindaco Bacchetta nel rinnovare alla famiglia, alla moglie e ai figli le più sentite condoglianze a nome della comunità locale e dell’amministrazione comunale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati