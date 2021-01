Verso le elezioni a Città di Castello: appello al PD tifernate da parte di Alcherigi e Alunno (La Sinistra per Castello)”si lavori per unire e non per dividere. Un suicidio politico fare a meno del PSI e di Bacchetta”

“Crediamo, al di la di ogni ragionevole dubbio, che il PD debba interrogarsi su cosa è meglio per la città e per il suo territorio. Quanto fatto dalla coalizione in questi anni è sotto gli occhi di tutti, si poteva fare meglio? senz’altro, ma è assurdo cercare di progettare un’alleanza con chi predica discontinuità rispetto a quanto fatto in passato. Il centro sinistra deve lavorare insieme e allargarsi a nuove forze politiche, se serve. Occorre progettare la Città di Castello del futuro, senza veti a partiti o persone, in caso contrario ognuno si prenderà le proprie responsabilità, in primis quella di consegnare alla destra l’amministrazione e il controllo della nostra città”

