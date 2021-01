Arezzo: Tipografi e grafici niente moratoria sul canone delle nostre attrezzature. Baldi: “Il Governo ripari la lacuna, le nostre imprese sono in ginocchio”

C’è un’altra lacuna nei decreti emanati dal Governo in seguito all’epidemia di covid 19. Stavolta a lanciare l’allarme è la categoria dei Grafici e Tipografi di Confartigianato e a farsene portavoce è il presidente Maurizio Baldi.

“Mi hanno contattato nostri imprenditori, anche da fuori regione – racconta Baldi- per segnalare un problema legato ad una dimenticanza da parte del Governo. Nelle nostre imprese – prosegue- alcune macchine, come le stampanti digitali che costano diverse migliaia di euro, ma anche le fotocopiatrici e in generale molte altre attrezzature, vengono acquistate attraverso un canone di noleggio. È una forma di leasing – spiega Baldi – si paga un canone e alla fine si decide se riscattare o meno il macchinario. Il problema però- aggiunge – sta nel fatto che si tratta di un leasing operativo, che viene considerato come una locazione semplice, priva del requisito finanziario, mentre a quanto pare nei decreti del Governo che prevedono la moratoria, proprio in seguito al calo di fatturato dovuto al covid, si parla di leasing, ma si comprenderebbe solo quello finanziario e non il noleggio operativo. Al di là dei tecnicismi, questo ha fatto sì che in molti casi la finanziaria che detiene il credito si è rifiutata di concedere la moratoria, mentre in altri la moratoria stessa è stata concessa solo dopo che era intervenuto il legale dell’impresa con tanto di diffida. Per una piccola impresa – conclude Baldi – questo non è affatto un problema da poco, e poi non è giusto che la moratoria sia concessa per il leasing finanziario, ma non per questo tipo di canoni, che sono sostanzialmente la stessa cosa, anche se hanno un nome diverso. Chiediamo che il Governo intervenga nel più breve tempo possibile a sanare una disparità di trattamento che mette ulteriormente in ginocchio le nostre imprese.”

