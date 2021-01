Sansepolcro: orti sociali, pubblicato il bando per la gestione. Le domande devono essere presentate entro il 5 febbraio. I requisiti per partecipare

Il primo (che sarà inaugurato nelle prossime settimane) si trova nella strada vicinale di Petreto, il secondo (inaugurato lo scorso ottobre) è in via Santa Croce.

Sono ammessi a partecipare al bando: associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato; organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); associazioni di promozione sociale, imprese sociali. E’ possibile partecipare al bando sia singolarmente che costituendosi in raggruppamenti temporanei di scopo (ATS).

L’affidamento durerà 5 anni e potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 5 anni, L’obiettivo è di garantire una gestione quanto più efficacie e coerente con gli obiettivi dell’iniziativa regionale “Centomila Orti in Toscana”, così da potenziare le occasioni di socialità, relazioni intergenerazionali, scambio ed acquisizione di competenze, solidarietà, co-progettualità, e coesione sociale connesse alla pratica orticola; garantire la manutenzione ordinaria degli orti e delle aree comuni; coordinare le attività e il rapporto tra ortisti nell’ottica della piena collaborazione e condivisione; curare la promozione ed organizzazione di manifestazione ed eventi culturali, di educazione ambientale/agricola, e di altre attività comunque coerenti con i fini dell’iniziativa regionale “Centomila Orti in Toscana” e che incentivino la fruizione dell’orto urbano da parte della comunità; infine, provvedere a eventuali interventi di ampliamento e migliorie non previsti nel piano di manutenzione ordinaria, ma comunque sempre in accordo con l’amministrazione.

La domanda deve essere indirizzata a Comune di Sansepolcro – Servizio Urbanistica e sviluppo, via Matteotti 10 entro le ore 13 del giorno 5 febbraio 2021. Il plico deve essere esclusivamente consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune o all’Ufficio URP. Il bando può essere scaricato dal sito del Comune, www.comune.sansepolcro.ar.it. L’apertura delle buste è già in programma il 9 febbraio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati