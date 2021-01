Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri 10 guariti e 8 nuovi positivi. Percentuali importanti, anche per i casi legati a Muzi Betti”

“Ieri abbiamo avuto dieci persone guarite e otto nuovi positivi, un piccolissimo saldo attivo, in un contesto però particolarmente complesso dal punto di vista dei numeri, perché le 100 positività di Muzi Betti hanno pesantemente condizionato le percentuali del nostro territorio”. E’ il quadro della situazione dell’emergenza da Covid-19 a Città di Castello tratteggiato stamattina dal sindaco Luciano Bacchetta, che ha rimarcato come “la situazione generale, nazionale e regionale, resti difficile anche in questo inizio d’anno nuovo”. “Oggi in Umbria siamo in zona gialla, ma il rischio di cambiare classificazione è incombente, perché ci sono numeri di contagiati significativamente alti”, ha rilevato Bacchetta, nel ribadire che “i riscontri che abbiamo non fanno che testimoniare come le misure di contenimento, pur importanti, possano frenare, ma non fermare il contagio, per il quale l’unica soluzione è la vaccinazione, che è partita e, pur con una certa difficoltà, si sta sviluppando in maniera abbastanza efficace”. “Abbiamo notizia – ha aggiunto il sindaco – che al ‘drive through’ di Cerbara anche oggi siano stati effettuati molti tamponi, a testimonianza che il raggio di intervento dell’Usl Umbria 1 si va allargando, perché, in presenza di una percentuale considerevole di persone positive, sono molti anche coloro che si trovano in isolamento prudenziale per aver avuto contatti con soggetti contagiati ed è prioritario fare più test possibili”. In merito alla situazione dell’Asp Muzi Betti Bacchetta ha reso noto che “nel pomeriggio verranno effettuati i primi tamponi per le persone positive della prima ondata del contagio nella struttura e speriamo che arrivino segnali significativamente buoni”. “Nel frattempo – oggi e domani verranno effettuati tamponi agli ospiti e agli operatori sanitari finora negativi, per i quali, in caso di conferma di assenza di contagio da Covid-19, inizieranno immediatamente le vaccinazione, proseguendo nell’iter già avviato nella struttura”. “A oggi sembrano essere sotto controllo le criticità che riguardano gli anziani della residenza sanitaria, anche se il fatto di avere a che fare con persone ultraottantenni con altre patologie richiede la massima prudenza”, ha puntualizzato il sindaco, nel confermare che “il personale è stato irrobustito con immissioni esterne di infermieri e operatori sanitari, per cui la potenziale emergenza, che sarebbe potuta essere drammatica da questo punto di vista, è stata fronteggiata in tempi molto brevi”. “Ringrazio la presidente Andreina Ciubini perché debbo dire con grande soddisfazione che il suo impegno e quello dei suoi collaboratori in una vicenda molto difficile è veramente importante e significativo”, ha detto Bacchetta, aggiungendo: “comprendiamo la preoccupazione e la tensione delle famiglie, ma dobbiamo dire che, dopo dieci mesi in cui la Muzi Betti era stata una specie di oasi senza contagiati nel contesto molto difficile di tutte le residenze sanitarie, questa vicenda così repentina, che è ben lungi dal concludersi purtroppo, ha avuto risposte efficaci”. “Come ci dimostra questo inizio dell’anno particolarmente complesso, l’emergenza da Covid-19 iniziata nel marzo scorso sarà ancora molto difficile e molto lunga, visto che non accenna a diminuire l’intensità del contagio, per cui dobbiamo tenere alta la guardia e da parte nostra cercheremo di impegnarci affinché questa incredibile vicenda diventi un brutto ricordo nei mesi prossimi”, ha sottolineato il sindaco, che ha fatto riferimento alla necessità di “costruire un percorso nel quale, di fronte a una ipotetica crescita del numero di persone che potrebbero essere ricoverate, vi sia in ospedale un adeguato numero di posti letto”. “Il reparto Covid e la terapia intensiva Covid dell’ospedale di Città di Castello sono sostanzialmente saturi, quindi è chiaro che sia necessario irrobustirli”, ha fatto presente Bacchetta, spiegando che “verranno istituiti altri 11 posti di terapia intensiva e verrà probabilmente ampliata anche l’area Covid, perché ci troviamo di fronte a una emergenza che, quando minaccia la stabilità delle strutture ospedaliere, rischia di diventare drammatica”. “Fino a oggi l’Usl Umbria 1 è riuscita ad affrontare la situazione e di questo dobbiamo dargliene grande merito, perché non siamo mai stati in emergenza assoluta pur tra le difficoltà”, ha concluso il sindaco.

