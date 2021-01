Città di Castello: usura, reato in aumento al tempo del Covid. Se ne parla martedì 19 gennaio nella prima, seconda e terza commissione consiliare

Martedì 19 gennaio, le commissioni consiliari congiunte (1°, 2° e 3°, presiedute dai consiglieri, Giovanni Procelli, Massimo Minciotti e Luciano Tavernelli) sono convocate alle ore 17, in modalità streaming, per affrontare un delicato e scottante tema, conseguenza della pandemia di grande impatto sociale. Il Covid-19 non ha generato solo una terribile emergenza sanitaria, ma anche una profonda crisi economica e finanziaria soprattutto per le imprese. In questa situazione d’incertezza cresce il rischio usura, unico reato in aumento, rispetto agli altri tutti in diminuzione durante la pandemia. Questi temi verranno affrontati e discussi in un momento di studio con Fausto Cardella, già procuratore generale di Perugia, oggi presidente della Fondazione “Umbria contro l’usura”. “Sarà un momento importante e significativo di approfondimento e riflessione su un argomento di estrema attualità alla presenza di un magistrato di grande valore e professionalità come il dottor Fausto Cardella, tra le figure più di spicco nelle principali inchieste giudiziarie della recente storia italiana. Al dottor Cardella inoltre – sono le parole del sindaco, Luciano Bacchetta– ci legano iniziative ed eventi volti alla promozione e divulgazione della cultura della legalità a livello cittadino ed alla Provincia di Perugia che a più riprese negli ultimi anni ha inteso promuovere”.

