Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello, sconfitta in allenamento congiunto contro la ERM group San Giustino

Buona sgambata in allenamento congiunto per la Job Italia Città di Castello contro l’Ermgroup Sangiustino, formazione che fa parte dello stesso minigirone della Serie B dei tifernati. Bartolini parte con Mattei al palleggio, Fuganti Pedoni opposto, Cherubini e capitan Marra in posto 4, Franceschini e Zangarelli al centro, Cesari e Cioffi si alternano nel ruolo di libero. Nel primo set le due squadre si danno battaglia, i biancorossi vanno anche avanti 16-14 ma sul filo di lana Conti e Puliti decidono (25-23). Il secondo set invece vede avanti sempre i padroni di casa che s’impongono per 25-18. Nel terzo set entrano Valenti e Raffanti nel sestetto della Job Italia che va sotto anche 16-21 per imporsi poi nelle battute finali col minimo scarto (23-25). Il quarto set è stato giocato con tanti dei giovani del Città di Castello in campo e per la cronaca ha visto la vittoria dei sangiustinesi per 25-15.

Nei prossimi giorni la Job Italia riceverà al Pala Joan la squadra di Moretti per un altro allenamento congiunto.

Ricordiamo che l’esordio in campionato, salvo decisioni diverse prese dalla Fipav in considerazione dell’emergenza sanitaria, avverrà domenica 24 gennaio alle 17,30 tra le mura amiche del Pala Joan contro l’Italchimici Foligno.

3-1

(25-23/25-18/23-25/25-15)

ERMGROUP SANGIUSTINO: Sitti 3, Puliti, 16, Conti 20, Agostini 8, Cesaroni 1, Santi 5, Celli 2, Thiaw 5, Piazzi (L), Giunti. All Moretti.

JOB ITALIA CITTA’ DI CASTELLO: Franceschini 7, Mattei, Zangarelli 4, Marra 2, Cesari (L2), Briganti, Valenti 6, Fuganti Pedoni 5, Pitocchi, Cioffi (L1), Raffanti 2, Cipriani 7, Celestini 3, Volpi, Cherubini 8. All. Bartolini.

