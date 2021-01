Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi 5 nuovi casi di positività, uno dei quali è un’operatore della RSA di San Lorenzo”

“Oggi il report della Asl indica 5 nuovi casi positivi a Sansepolcro, tutti in isolamento domiciliare. Uno di questi è un operatore della RSA San Lorenzo.

Nell’ultima settimana in Valtiberina Toscana i casi sono stati 45 di cui 33 a Sansepolcro. 15 sono riferiti alla RSA, cioè 12 ospiti e 3 operatori. Gli ospiti sono tutti in condizioni stabili, 10 ricoverati in strutture di cure intermedie e 2 in ospedale.

Dopo 4 settimane confortanti si è registrata una settimana negativa, che va oltre la situazione della RSA. Il virus è tornato a circolare e l’appello è solo quello delle massime precauzioni nei rapporti interpersonali, quando l’amicizia o la familiarità ti fanno togliere o abbassare la mascherina: questo non va fatto. Ricordiamo a tutti che quando si hanno anche dei minimi sintomi, sintomi che ormai conosciamo tutti, dobbiamo isolarci e comprendere bene quello che sta succedendo.

Solo con atteggiamenti responsabili possiamo, tutti insieme, uscire da questa pandemia.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 354 (in questa settimana + 33). Dei 354 casi totali, 308 sono guariti (3 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 37. Di questi, 24 sono in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in ospedale e 10 in strutture di cure intermedie. A loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. In questa settimana non ci sono stati decessi ma ricordiamo che dall’inizio della seconda fase sono morti 9 nostri concittadini.

Per quanto riguarda i nuovi positivi di oggi nella Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto) sono 91, di cui 79 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 700 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 898 . Oggi si registrano 28 guarigioni”.

