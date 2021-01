Sansepolcro: “Ti accompagno”, progetto per gli studenti sulle norme anticovid sui bus“

Si chiama “Ti accompagno” ed è un progetto regionale destinato agli studenti delle scuole superiori. Si realizza anche a Sansepolcro grazie all’adesione del Comune in collaborazione con la Provincia di Arezzo e alcune associazioni del territorio, cioè ADA e “Gruppo Comunale Sansepolcro Altotevere Volontari di Protezione Civile”.

Il progetto prevede la presenza di tutor nei punti e negli orari nevralgici di entrata e uscita delle scuole con riferimento alle zone del trasporto pubblico su gomma, in modo da evitare assembramenti degli studenti, fornendo loro tutte le informazioni sulle regole da seguire salendo sull’autobus. I luoghi individuati sono l’autostazione di via Marconi all’entrata e all’uscita delle scuole e Via Inghirami (sede provvisoria biennio Liceo Scientifico) all’uscita.

Il progetto inizierà lunedì prossimo 11 gennaio, con la ripresa delle lezioni alle scuole superiori, seppur al 50%. La conclusione è prevista per il 31 marzo.

“Come amministrazione comunale abbiamo subito accolto con entusiasmo il progetto della Regione – dichiara l’assessore al trasporto pubblico Francesco Del Siena – e ci siamo subito coordinati con la Provincia di Arezzo per la fattibilità. Le criticità della diffusione del virus nei mezzi di trasporto pubblico si combattono anche grazie a questo tipo di iniziative, che aiutano studenti e utenti generici a rispettare le regole. Da più fonti, ormai, è stato evidenziato che gli assembramenti non avvengono dentro le scuole, ma fuori da esse. Ringrazio le associazioni di volontariato che hanno aderito con entusiasmo e hanno partecipato ai corsi di formazione tenuti dalla Provincia”.

