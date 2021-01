Perugia: Sahel, frontiera calda dell’Africa. Webinar, parteciperà Emanuela Del Re, Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Venerdì 22 gennaio 2021, dalle ore 18 alle 19.30 si terrà un webinar di approfondimento su Burkina Faso e Mali tra migrazioni, terrorismo, pandemia, insicurezza, cooperazione allo sviluppo. L’evento è a cura della Rivista Africa all’interno del Progetto Rasad, capofila Tamat NGO, finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Il webinar è gratuito: basterà compilare il modulo di iscrizione per poi ricevere via email il link di Zoom per collegarsi e intervenire.

IL PROGRAMMA

Da Milano, Marco Trovato (direttore editoriale della Rivista Africa)

Da Roma, Massimo Zaurrini (direttore responsabile di Africa & Affari)

Colpo d’occhio sulla regione : instabilità, crisi economica, migrazioni e pandemia a cura di InfoAfrica

: instabilità, crisi economica, migrazioni e pandemia Sahel, confine Sud dell’Europa? Nicola Pasini, Fondazione ISMU – Università degli Studi di Milano

Fondazione ISMU – Università degli Studi di Milano La crescente minaccia jihadista Lori-Anne Théroux-Bénoni Institute for Security Studies (ISS) – direttrice dell’Ufficio Regionale per l’Africa Occidentale, il Sahel e il Bacino del Lago Ciad

Institute for Security Studies (ISS) – direttrice dell’Ufficio Regionale per l’Africa Occidentale, il Sahel e il Bacino del Lago Ciad Burkina Faso, tra terrorismo, resilienza e sete di riscatto Denisa Savulescu , cooperante, responsabile del progetto RASAD

, cooperante, responsabile del progetto RASAD La sicurezza alimentare per lo sviluppo economico e sociale Piero Sunzini , Direttore Tamat NGO

, Direttore Tamat NGO Strategie di cooperazione in Mali e Burkina : il ruolo delle diaspore e delle comunità di base per un vero sviluppo. Emanuela Del Re Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

: il ruolo delle diaspore e delle comunità di base per un vero sviluppo. Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. La pandemia nel Sahel. Gli effetti del Coronavirus nella regione e le azioni intraprese per rispondere all’emergenza socio-sanitaria. Rokia Sanogo, capo dipartimento medicina tradizionale in Mali, membro della commissione anti-Covid

Gli effetti del Coronavirus nella regione e le azioni intraprese per rispondere all’emergenza socio-sanitaria. capo dipartimento medicina tradizionale in Mali, membro della commissione anti-Covid Cosa resta dell’eredità di Thomas Sankara? La risposta della politica alle sfide dell’attualità Florentin Tougouma, giornalista burkinabé

La risposta della politica alle sfide dell’attualità giornalista burkinabé Convivere con l’insicurezza e costruire la stabilità. Analogie e differenze tra la situazione in Burkina Faso e in Mali. Mahamoud Idrissa Boune Presidente dell’alto consiglio dei Maliani d’Italia

Analogie e differenze tra la situazione in Burkina Faso e in Mali. Presidente dell’alto consiglio dei Maliani d’Italia Dibattito e Conclusioni interventi/domande dal pubblico

