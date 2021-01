Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi 3 nuovi casi di positività. Ospiti positivi Rsa san Lorenzo trasferiti in strutture di cure intermedie, al momento non destano preoccupazione”

In merito alla situazione dei positivi alla Rsa San Lorenzo di Sansepolcro, il sindaco Mauro Cornioli e il direttore della struttura Paolo Carbonaro informano che tutti gli ospiti positivi sono stati trasferiti in due strutture di cure intermedie aretine dove potranno avere un’ assistenza specializzata. Sono tutti in condizioni che non destano preoccupazione mentre i due ospiti che sono stati ricoverati in ospedale ad Arezzo in Malattie Infettive sono in fase di miglioramento.

“Stiamo monitorando continuamente la situazione insieme alla direzione della Rsa e alla Asl – commenta il sindaco Cornioli – Vediamo un grande impegno da parte di ognuno, così come è sempre stato negli ultimi 10 mesi. Sappiamo, quindi, che viene fatto tutto il possibile per gli ospiti e per gli operatori della San Lorenzo. I migliori auguri di pronta guarigione a tutti”.

“Vorrei ringraziare di cuore, a nome della cooperativa San Lorenzo – dichiara il direttore Carbonaro – il nostro sindaco Mauro Cornioli, il personale dell’Usca, la dottoressa Valentina Anemoli del Distretto e gli infermieri della Asl per la grande professionalità, disponibilità e collaborazione messi in campo per attraversare insieme questo momento di grande sofferenza e difficoltà”.

Il report di oggi dell’Azienda sanitaria indica 3 nuovi casi positivi al Borgo, non riferiti alla Rsa. Si tratta di cittadini che sono in isolamento domiciliare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati