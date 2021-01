Consiglio Comunale Città di Castello: allevamento avicolo Petrelle, Marco Gasperi (misto) “serve condivisione, per provare a dare risposte e risolvere problemi”

Lunedì scorso si è tenuto il Consiglio Comunale aperto proposto dal sottoscritto su richiesta del Comitato Ambiente Petrelle e Valminima (CAPEV). E’ stato un momento di incontro e di condivisione, da parte dei cittadini ma soprattutto da parte della politica locale, che ritengo si sia dimostrato utile e costruttivo.

Scelgo di usare il termine “costruttivo” in quanto uno degli obiettivi principali, per il quale ho presentato la richiesta di Consiglio Comunale aperto, verte proprio nel tentativo di portare i termini della discussione ad un piano più elevato di ciò che fu per la famosa vicenda legata alla “Color Glass” di Trestina, dove la politica fallì platealmente (pochi esclusi) e dove l’intera Amministrazione Comunale, tra avanzate, capriole ed inversioni di marcia, si dimostrò del tutto inadeguata.

Nel Consiglio Comunale in oggetto ho deciso, su richiesta di gran parte dei colleghi Consiglieri, di ritirare il dispositivo per permettere di portarlo in una Commissione di studio, dando il modo di partecipare anche alla proprietà e agli organi di controllo preposti.

Ciò detto, ho letto negli ultimi giorni una serie di comunicati, provenienti da più parti, che in realtà più che comunicare qualcosa gettano un velo di preoccupazione; da una parte l’autocelebrazione di una certa maggioranza, peraltro non si capisce bene per cosa in quanto ancora, nel merito, non è stato fatto niente se non commettere leggerezze, e dall’altra addirittura il tentativo di alcune forze politiche, non presenti in Consiglio e che tentano di emergere in vista delle prossime elezioni Amministrative, non solo di rivendicare a sé il lavoro altrui, che alla fine poco importa se non in termini di evidente mancanza di onestà intellettuale, ma addirittura di destabilizzare il percorso che l’Amministrazione Comunale, nel suo insieme, ha avviato.

All’autocelebrata Maggioranza vorrei dire pubblicamente che prima di decantare grandi conquiste dovrebbero quantomeno convocarla la Commissione, nella speranza peraltro di non oltrepassare il mese di gennaio, agli “emergenti” (le virgolette sono dovute in quanto è tutta gente che sta dietro le quinte da anni) invece vorrei proporre un atteggiamento un po’ meno “schizofrenico”, più corretto, e se non fosse chiedere troppo, volto ad una partecipazione virtuosa alla vita politica della città.

I risultati in questi casi si ottengono con la calma, la condivisione e la collaborazione, non è più possibile che per raccattare una manciata di voti si sia disposti a disastrare tutto, e ai cittadini di Petrelle servono risposte e non campagne elettorali.

Città di Castello è una città seria, i tifernati sono cittadini seri. Pertanto invito nuovamente tutti gli interessati in Commissione dove si può discutere con razionalità, competenza e serietà, abbandonando le altre vie molto meno istituzionali e decisive, come Facebook o il bar.

Vice Presidente – Consigliere Comunale,

Marco Gasperi.

