Città di Castello: A.MA.RE. dona 4.000 euro in favore della A.S.P. Muzi Betti

Viste le recenti dichiarazioni del Sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta sull’Emergenza Coronavirus relativamente all’A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello, anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione A.MA.RE. ha deliberato per una donazione di € 4.000 in favore della stessa A.S.P. Muzi Betti, finalizzata all’acquisto di prodotti di varia natura quali D.P.I. vari, strumenti per disinfezione, acqua ossigenata e quanto altro si renda necessario, unendosi in ciò alle altre Associazioni, per un piccolo, ma significativo, gesto di solidarietà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati