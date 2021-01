Città di Castello: due dirigenti per l’area tecnica del comune. Sono Andrea Moretti e Marco Peppicelli

Due nuovi dirigenti in comune. Gli ingegneri, Andrea Moretti e Marco Peppicelli, vincitori di concorso pubblico, area tecnica a tempo pieno ed indeterminato, hanno preso servizio il 1 gennaio scorso nelle rispettive aree di competenza. Andrea Moretti, ha assunto l’incarico di direzione del settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture, Protezione Civile, mentre Marco Peppicelli, la direzione del Settore Assetto del Territorio, Edilizia, Ambiente. Entrambi i neo-dirigenti comunali vantano una qualificata e lunga esperienza professionale maturata nel privato e nella Pubblica Amministrazione con incarichi apicali. Nel corso di un breve incontro di benvenuto il sindaco, Luciano Bacchetta, nel “ringraziare i precedenti dirigenti, Federico Calderini e Stefano Torrini, per il prezioso apporto che in periodi diversi hanno dato alla macchina comunale contribuendo con la loro professionalità a raggiungere importanti obiettivi per la comunità locale” ha augurato ai due nuovi dirigenti Moretti e Peppicelli “un proficuo lavoro sempre finalizzato al miglioramento e funzionamento continuo dei propri ambiti di competenza in stretta sinergia con tutti i settori del comune”.

