Il Comune di Citerna ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso e il modulo di domanda per richiedere l’assegnazione di buoni spesa a seguito del D.L. 154/2020.

Il bando di solidarietà alimentare è rivolto a persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza Covid-19.

E’ possibile presentare la domanda fino al 23 gennaio. Per accedere al beneficio è necessario compilare l’apposito modulo disponibile al link https://forms.gle/PvpPznG6mofKNE7j7, allegando il proprio documento di riconoscimento fronte e retro che potrà essere scansionato o fotografato, anche tramite smartphone.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune di Citerna ai numeri di telefono 0758 592 119 – 0758 592 237, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13, oppure tramite email: comune@citerna.net e servizisociali@citerna.net.

