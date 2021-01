Verso le elezioni a Città di Castello: Arcaleni (Castello Cambia) Procelli (La Sinistra) “progetto che vuol ricostruire il centro sinistra, serve andare oltre la politica di palazzo, basta personalismi e uomini soli al comando”

“Vogliamo che la politica torni al centro del parlamentino tifernate. Serve collegialità, stretta collaborazione con associazioni, cittadini, imprese, per costuire un tavolo di lavoro che rilanci il centro storico, l’artigianato, il turismo, la viabilità le infrastrutture. Città di Castello deve tornare al centro del territorio, abbiamo i mezzi per uscire da questo stallo, ma lo dobbiamo fare insieme. Il nostro progetto vuol ricostruire il centro sinistra, dopo anni occupazione del palazzo, di uomini soli al comando. Vogliamo scrivere una pagina nuova, per questo facciamo un’appello al PD, con cui abbiamo già iniziato un dialogo proficuo, ma anche a tutte quelle forze di centro, che non si riconoscono nel sovranismo. E’ il momento di fare uno sforzo, di mettere da parte le ideologie, di pensare a costruire la Città di Castello del futuro, lo dabbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati