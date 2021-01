Politica Sansepolcro: Tonino Giunti (Forza Italia) “importante che vengano terminati, in Valtiberina Toscana, gli impianti di adduzione dell’acqua di Montedoglio per uso irriguo”

“Ho presentato un’interrogazione all’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana per chiedere al presidente di codesto ente di attivarsi per ricostituire un tavolo tecnico con il Consorzio di Bonifica “Alto Valdarno 2” e l’assessorato di riferimento della Regione Toscana allo scopo di poter avviare l’iter per il completamento dei lavori di adduzione dell’acqua di Montedoglio ad uso irriguo, considerando il fatto che i precedenti lavori furono realizzati dall’Unione dei Comuni.

Non vorrei che il nocciolo della questione sia come ventilato in più sedi e media, un mettersi da parte , imposto d’ altronde dalla Regione, per far spazio al Consorzio di Bonifica, che già svolge lavori di manutenzioni di alvei e corsi fluviali e che con i nuovi stanziamenti per completare l’opera, potrebbe divenirne il gestore unico.

Con rispetto per i lavori eseguiti dal Consorzio in Valtiberina Toscana ma, l’Unione dei Comuni rappresenta la Valtiberina Toscana e perdere in zona un’altra autonomia a vantaggio di un nuovo accentramento dei servizi verso Arezzo e Firenze penso che non possiamo permettercelo. Non solo a quel punto sarebbe inutile l’esistenza dell’Unione dei Comuni”.

