Citta’ di Castello: dal 7 Gennaio, sarà in distrubuzione presso lo Sportello del Cittadino la Carta d’Argento

A partire da domani, giovedì 7 Gennaio, sarà in distrubuzione presso lo Sportello del Cittadino in Corso Cavour, in orario d’ufficio la Carta d’Argento, con validità 2021-22, rivolta agli over 60, che consente ai possessori di aderire a particolari sconti ed agevolazioni commerciali negli esercizi convenzionati. Per ottenerla bisogna aver compiuto sessanta anni di età e presentarsi allo sportello con un documento di identità. Nel corso del 2020 sono stati oltre 500 i tifernati che hanno sottoscritto la card, usufruendo di agevolazioni in molti servizi di natura commerciale, sportiva e sociale. La Carta Argento consente agli over 60 sconti dal 5% al 20%. Unitamente alla carta, viene dato agli interessati anche un depliant informativo sugli esercizi convenzionati a questa iniziativa.

Nel corso degli anni hanno aderito a tale iniziativa nuovi esercenti.

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione c’è intenzione di creare una rete di collaborazione che offra agli over 60 un incentivo per partecipare in modo attivo e dinamico alla vita socio-culturale ed economica della città. La Carta Argento vuole essere una soluzione innovativa, anche se Città di Castello è pioniera su questo tipo di servizio, avendo investito in un plafond di agevolazioni più che nella sovvenzione di iniziative specifiche, quando ancora erano pochi a scommettere su questo scenario.

Le iscrizioni sono sempre aperte: unici requisiti, essere residente a Città di Castello e aver compiuto sessanta anni. Per informazioni r rilascio rivolgersi allo Sportello del Cittadino, C.so Cavour, 5 telefono 075.8529232 – 075. 8529312 – 800 86 91

