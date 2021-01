Politica Città di Castello: La Sinistra “incontro con il PD. “Ripartire da quanto di buono è stato fatto e allargare la coalizione”

Martedì 4 gennaio 2021 una delegazione de La Sinistra per Castello composta da Alessandro Alunno e Mauro Alcherigi ha incontrato una delegazione del Partito Democratico di Città di Castello composta dal segretario cittadino Mauro Mariangeli, dal consigliere regionale Michele Bettarelli e da Franco Ciliberti.

L’incontro è avvenuto a seguito di una richiesta del Partito Democratico che ci risulta stia incontrando anche altre forze politiche per discutere delle prossime elezioni amministrative.

Per quanto ci riguarda, il confronto ha rappresentato l’occasione per ribadire al Partito Democratico quanto abbiamo già proposto pubblicamente: per affrontare l’attuale situazione politica e discutere delle prospettive future occorre un incontro tra il sindaco e la coalizione politica che lo ha sostenuto negli ultimi dieci anni. Coalizione politica che, vogliamo ricordare, con candidato sindaco Luciano Bacchetta ha vinto le elezioni comunali per due volte al primo turno. Non sfuggirà a nessuno, tantomeno alla delegazione del Partito Democratico, che questa impostazione, in un quadro regionale che ha visto passare alle destre la Regione, Perugia, Terni e molte altre importanti città, non può essere sacrificata sull’altare dei vecchi schemi della politica, pena il rischio di favorire divisioni e, peggio, di consegnare anche Città di Castello alle destre.

Questo percorso si impone per fare chiarezza, tracciare un bilancio e valorizzare quanto di buono è stato fatto. Dopodiché è evidente a tutti che la fase è cambiata e che per la fuoriuscita dalla crisi che sta per esplodere in tutta la sua forza a seguito dell’emergenza sanitaria c’è bisogno di tutte e tutti.

Siamo certi che questa nostra proposta unitaria e che punta all’allargamento delle forze progressiste disponibili possa essere accolta nei prossimi giorni non solo dal Partito Democratico, ma anche dal Partito Socialista e dallo stesso sindaco.

