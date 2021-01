Pallavolo serie B/M: nuovo micro ciclo per i boys di ErmGroup San Giustino

I boys di ErmGroup San Giustino riprendono con un nuovo ciclo di allenamenti in questa prima settimana del 2021. A partire da oggi sono previste sedute tecniche e allenamenti fisici presso il palazzetto comunale di San Giustino. L’intero programma è rivolto al consolidamento di tutto il lavoro svolto nelle situazioni di gioco, migliorando la qualità degli allenamenti, alla ricerca del miglior equilibrio, preparandosi al meglio per la prima di campionato a Pesaro il 23 gennaio. Sabato 9 gennaio alle ore 17:00 è previsto un allenamento congiunto con gli atleti di Job Italia Città di Castello tra le mura domestiche; sarà possibile seguire l’incontro in diretta sulla nostra pagina Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati