Montone: due appuntamenti sulla pagina facebook del Comune. Il 5 gennaio tornano i ‘Pasquellari’ e mercoledì 6 finale del concorso ‘Il presepe più bello’

Nell’affascinante borgo di Montone la magia delle feste rafforza ancora di più le tradizioni.

Con l’avvicinarsi dell’Epifania sono in arrivo due belle iniziative capaci di rallegrare i cuori e portare speranza per il nuovo Anno.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, i ‘Pasquellari’ del ‘Vespa Club di Montone’ e de ‘La Frullana’ hanno voluto dare vita alla ‘Pasquella 2021’, entrando il ogni casa non dal portone ma attraverso i social. L’idea di non rinunciare allo spirito di una forte tradizione arriva direttamente dai protagonisti, Floriano, Michele, Carlo, Enrico, Giacomo, Oliviero e Daniele, che domani (5 gennaio alle 19) in streaming, sulla pagina facebook del Comune di Montone, canteranno la tradizionale pasquella, così da augurare a tutti una festa dell’Epifania più serena possibile.

Il nome di questa tradizione deriva dall’espressione “Pasqua Epifania”, poiché secondo l’usanza tutte le più importanti festività venivano abitualmente definite “Pasqua”. Questa consuetudine, inoltre, indica il tipico canto di origine contadina, eseguito per l’occasione da gruppi di “pasquellari” che, accompagnati da strumenti musicali, richiedono cibo e vino, augurando la buona sorte per l’anno venturo, fertilità dei terreni e delle giovani spose, in cambio del loro canto e lasciando in dono caramelle per i più piccoli.

In questa circostanza i ‘pasquellari’, guidati dal presidente del Vespa Club Montone, Giacomo Bartolini, non porteranno caramelle ma solo allegria e sorrisi a tutte le persone che si collegheranno all’evento.

Altro appuntamento da non perdere è per il giorno dell’Epifania. Il 6 gennaio alle ore 18, sempre sulla pagina facebook del Comune, sarà possibile seguire la diretta per scoprire i vincitori della quinta edizione del premio “Annamaria Tirimagni, il presepe più bello!”. Il concorso, rivolto a tutti i bambini, è promosso dalla Pro Loco Montonese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati