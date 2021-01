Michele Gentili (Azione): “troppi gli equilibri da mantenere per il governatore Giani. Non si faccia mettere in scacco da Italia Viva e pensi piuttosto alle misure urgenti in vista del 7 gennaio

Ci sono degli impegni importanti e situazioni complesse da gestire, in primo

luogo il rientro a scuola del 7 gennaio, che ci preoccupa molto e che deve

essere organizzato nel migliore dei modi, con la differenziazione degli

orari di ingresso e il rafforzamento dei servizi di trasporto, oltre

ovviamente alla campagna vaccinale che è partita a rilento. Il presidente

Giani invece ci sembra preso ogni giorno dal gestire difficili equilibri interni

alla maggioranza di governo:

“Prima è stata nominata assessore Serena Spinelli, non eletta, così come

il consigliere speciale Massimo Pieri, campione di cambi di casacca. Poi

è stato trovato un posto all’ex parlamentare Pd Lorenzo Becattini. Ma il

regalo più grande è stato per l’ex consigliere PD Nicola Ciolini: mancato

l’obiettivo di Palazzo del Pegaso è stato premiato con la presidenza di Alia.

Ultima in ordine di tempo, la nomina a consigliere straordinario del

presidente, con delega alla Sanità e alla campagna vaccinale anti

Covid dell’ex sindaco di Carrara e candidato alle regionali nelle liste di

Orgoglio Toscana, Angelo Zubbani” – sostiene Michele GENTILI,

responsabile della comunicazione di Azione Toscana e referente del

gruppo locale di Sansepolcro.

Le continue emergenze da gestire (dalla seconda ondata Covid in poi)

stanno caratterizzando i primi cento giorni della guida del presidente

toscano Eugenio Giani e della sua squadra. “Non ci interessano le

schermaglie della maggioranza ma quello che ci preoccupa è che possano

far passare in secondo piano due elementi fondamentali in questo

momento: la corretta gestione della riapertura scolastica del 7

gennaio e la velocità e la correttezza nella campagna vaccinale; due

elementi fondamentali per evitare una terza ondata prima che sia

terminata la seconda.” – chiude Gentili.

