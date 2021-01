Covid-19 in Valtiberina Toscana: continua la campagna di vaccinazione per gli operatori socio sanitari

Continua in Valtiberina la campagna di vaccinazione contro il Covid, per il momento prevista solo per gli operatori sanitari e socio sanitari e gli ospiti delle rsa. Da sabato scorso, sono già un centinaio i vaccinati, tra sanitari dell’ospedale e ospiti della rsa di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. La programmazione e il calendario delle vaccinazioni vengono sviluppati in base alla situazione dell’approvvigionamento.

