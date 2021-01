Coronanavirus a Sansepolcro: Cornioli “nessun nuovo positivo. La situazione è confortante, siamo tornati ai numeri di fine settembre”

“Oggi il report della Asl indica che non ci sono nuovi casi positivi a Sansepolcro.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 321 (in questa settimana + 3). Se pensiamo alla seconda quindicina di settembre con 2 casi, alla prima quindicina di ottobre con 17, alla seconda quindicina di ottobre con 89 casi, alla prima di novembre con 83, la seconda di novembre con 66, la prima di dicembre con 12, la seconda di dicembre con 7, vediamo che nelle ultime 4 settimane abbiamo invece registrato 4,3,3 e 3 casi. La situazione è quindi confortante perchè siamo tornati ai numeri di fine settembre. Gli ultimi casi sono di provenienza extra regionale. Non perdiamo questo vantaggio, ottenuto grazie all’impegno di tutti. Rispettiamo le regole e facciamo attenzione massima ai contatti saltuari, nel rispetto delle regole ormai conosciute: distanza, mascherina e igiene frequente delle mani.

Riepilogando: dei 321 casi totali, 305 sono guariti (5 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 7 e di questi, 6 sono in isolamento domiciliare e 1 è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute stanno migliorando. A tutti loro vanno i nostri più sentiti auguri: che tornino presto alla loro vita e che stiano finalmente bene. Nell’ultima settimana non ci sono stati morti ma ricordiamo comunque che nella seconda fase dell’emergenza abbiamo avuto 9 deceduti.

Passando ai dati più in senso ampio, oggi i nuovi positivi nella Sud Est sono 74, di cui 36 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 698 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 723. Oggi si registrano 16 guarigioni”.

