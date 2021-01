Città di Castello: lunedì seduta del parlamentino monotematica sul progetto dell’allevamento avicolo di Petrelle

Su convocazione della presidente Francesca Mencagli, il consiglio comunale di Città di Castello si riunirà in seduta straordinaria aperta lunedì 4 gennaio alle ore 17.30 con l’unico punto all’ordine del giorno riguardante il progetto del nuovo allevamento avicolo a Petrelle. E’ questo il tema della mozione presentata dal consigliere Marco Gasperi che sarà portato in discussione su richiesta di un quinto dei membri della massima assise tifernate. Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, la riunione si terrà nella modalità della videoconferenza con collegamento sincrono audio-video di tutti i componenti. La pubblicità della seduta sarà assicurata con la trasmissione in streaming attraverso il canale ufficiale Youtube del Comune di Città di Castello.

