Città di Castello: al via il bando per il Servizio Civile Universale 2021

La Caritas diocesana di Città di Castello comunica che è aperto il Bando 2021 per il Servizio Civile Universale.

Nello specifico, si ricercano 23 volontari da impiegare nei progetti delle Caritas Diocesane della regione Umbria (Sedi dei progetti: Città di Castello, Perugia, Gubbio, Foligno, Todi, Orvieto e Terni).

Il Servizio Civile Universale nasce per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale: ti permette di fare un’esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale, operando concretamente all’interno di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza.

La selezione è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni che prenderanno parte a progetti della durata di 12 mesi.

Ulteriori informazioni verranno fornite sui siti web delle singole Caritas coinvolte nel progetto e sui sito governativo del SCU.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al giorno 8 Febbraio 2021.

Per informazioni rivolgersi alla caritas di Città di Castello, piazza del Garigliano, 2 – mail: info@caritascdc.it ; TELEFONO 0758553911, sito web: caritascdc.it.

