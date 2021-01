Ospedale Sansepolcro: unità operativa complessa di chirurgia, incarico definitivo per il dottor Francesco Di Marzo

L’unità operativa complessa di Chirurgia dell’Ospedale della Valtiberina ha finalmente il suo primario. E’ il dr Francesco Di Marzo, nominato “Facente funzioni” lo scorso maggio.

Da oggi il suo incarico e’ definitivo e guiderà un reparto strategico del nostro Ospedale. La sua esperienza, unita alla passione per il lavoro, la professionalità e le doti umane che abbiamo conosciuto in questi mesi, saranno un plus per il nostro presidio.

L’ospedale della Valtiberina sta vivendo un periodo di rinascita nonostante le difficoltà del Covid. Nelle scorse settimane e’ stato infatti inaugurato il rinnovato reparto di Medicina. Adesso questa nomina e altre novità sono ormai prossime.

Grazie alla Azienda USL Toscana Sud Est per gli investimenti che sta facendo e buon lavoro al dr Di Marzo.

