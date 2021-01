Città di Castello: oggi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti professionali per 7 dipendenti comunali che sono andati in pensione

Capodanno di riconoscimenti professionali alla carriera per sette dipendenti comunali. E’ stata una cerimonia breve ma intensa sotto il profilo umano e voluta per ringraziare sette dipendenti andati in pensione nel corso di vari periodi dell’anno, quella che si è svolta a Capodanno nella sala consiliare del Comune di Città di Castello. Hanno partecipato il sindaco, Luciano Bacchetta assieme al vicesindaco, Luca Secondi e gli assessori Riccardo Carletti e Massimo Massetti. A ricevere il riconoscimento, una targa con il logo del comune ed una frase di motivazione, sono stati: Aliana Baldicchi, Rita Fagiani, Aldo Fegatelli, Antonio Coletti, Angelo Battistoni, Federico Margutti e Mario Bastianoni. “Con questa breve ma sentita cerimonia abbiamo voluto offrire un momento di aggregazione e condivisione, nel rispetto delle regole vigenti in questo periodo di emergenza sanitaria, al fine di rivolgere un sentito ringraziamento ai dipendenti che, per tanti anni, hanno prestato in maniera professionale e senso di appartenenza il loro servizio nell’ambito di diversi settori del comune”, ha dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta ricordando anche altri dipendenti che nel “tempo hanno operato sul territorio con grande dedizione attraverso il lavoro svolto in questi anni a servizio dell’intera collettività. Grazie”.

