Basket A2/F: La Bottega del Tartufo Umbertide inaugura il nuovo anno affrontando Livorno

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti. Alla PFU ha dato sia gioie che dolori. Da una parte gli infortuni al crociato ai danni di Giorgia Paolocci e Ilaria Moriconi, mentre in positivo troviamo notevoli soddisfazioni, quali la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia nella stagione interrotta a causa della pandemia da coronavirus e le 8 vittorie nell’annata in corso. La Bottega del Tartufo Umbertide è pronta ad iniziare il nuovo anno affrontando la Jolly Acli Livorno. Le toscane si trovano a sei punti in classifica all’undicesimo posto. La PFU è reduce da tre trasferte vittoriose sui parquet di Patti, Selargius e Virtus Cagliari. Inoltre la squadra di coach Staccini deve recuperare i match rinviati contro Bolzano e San Giovanni Valdarno, in programma sabato 16 gennaio e mercoledì 24 alle 18 al Pala Morandi.

Giudice e compagne non dovranno prendere

sottogamba le avversarie, soprattutto perché in questo campionato non ci sono squadre “cuscinetto” e tutte le compagini possono intimorire le avversarie.

Palla a due domenica 3 gennaio alle 18.

Diretta streaming sul canale YouTube Marzella Photo Studio (link condiviso sui canali social della pfu)

