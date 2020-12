Sport e fitness: Giovanni Collacchioni (Gi.Point) “unica soluzione per mantenersi in forma di questi tempi? una sana alimentazione”

“E’ difficle di questi tempi, rimanere in forma, ma dobbiamo pensare che mantenere il peso ideale ci aiuta a stare bene con noi stessi e sopratutto evita patologie gravi. L’unico consiglio che posso dare è di fare un’attività fisica moderata, ma costante, cercando di mantenere un regime alimentare sano. Siamo in una fase dove, causa pademia, è aumentata la sedentarietà. Questo è dannoso per il nostro organismo, i sacrifici vanno fatti a tavola, sono in questo modo possiamo cercare di superare indenni questo fase che, speriamo sia transitoria”

