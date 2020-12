Città di Castello: Francesco Milleri (EssilorLuxxottica) ha visitato il museo di Tela Umbra. Mostrato apprezzamento per la produzione artigianale di qualità

Visita a sorpresa e acquisti al punto vendita di Tela Umbra del top-manager Francesco Milleri nuovo amministratore delegato di EssilorLuxottica, tifernate “doc”. Nel corso del breve soggiorno a Città di Castello non e’ passata inosservata la presenza del noto manager internazionale alla guida del “marchio” leader nella produzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi. Milleri ha visitato il museo di Tela Umbra e si e’ intrattenuto qualche minuto con le socie lavoratrici dimostrando interesse per la produzione di pregio e qualità balzata in queste ultime settimane agli onori della cronaca mondiale dopo la messa in onda di alcuni servizi televisivi realizzati da agenzie di stampa e service nazionali. In precedenza anche Matteo Milleri e Vittoria Ceretti (co-fondatore dei Tale of Us, il celebre duo di deejay lui e supermodella lei) convolati questa estate a nozze nella cornice mozzafiato di Ibiza hanno avuto modo di toccare con mano la qualita’ dei tessuti e manufatti artigianali unici nel suo genere realizzati a mano su telai dell’800. Le foto della illustre visita sono state postate sul profilo Instagram di Tela Umbra. Nei giorni scorsi il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta aveva espresso a nome della comunità tifernate le congratulazioni a Milleri per il prestigioso incarico e per il suo impegno progettuale ed economico profuso da qualche anno per il rilancio dello stabilimento termale e ricettivo di Fontecchio.

