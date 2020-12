A Città di Castello capodanno a distanza in musica su radio e tv

Capodanno in musica nell’anno del COVID a Città di Castello. Dalle 22.00 di domani giovedì 31 dicembre 2020 alle 2.00 del 1 gennaio 2021, su Errevuti 91.900 in Fm, in internet rvt.it, sul Canale 632 e su Tevere Tv canali 16 e 174, andrà in onda Capodanno in musica, diretto dal maestro Fabio Battistelli con la partecipazione di oltre cento artisti locali. Il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti plaudono a questa iniziativa che “ha l’obiettivo di tenere insieme a distanza i tifernati nella notte di San Silvestro che per il contesto generale sarà, al contrario della tradizione, solitaria e per molti malinconica. Grazie al maestro Fabio Battistelli che ha coordinato il concerto e agli artisti che hanno dato il loro contributo gratuitamente per qualche ora saremo collegati in sicurezza grazie al linguaggio universale della musica”. Con la partecipazione straordinaria di E Frankie-Hi-Nrg, suoneranno tutti i generi musicali, dal liscio ai brani latino americani, Orchestra L’Alternativa, Orchestra Caffè Concerto, Orchestra Simone e Ivano Pescari, Paguro Bernardo, Alessandro Cecconi e Giancarlo Galvani, Benedetta Tirri, Paolo Maccarelli, Franco Verini, Laura Polverini, Galliano Cerrini, Michele Braganti, Orchestra Andrea Bianchini, Insolity Band con Elisa Boncompagni-Stefano Sinchi-Leonardo Gabrielli-Manuela Cambiotti, Fabrizio Baldacci, Lido Selvi, Orchestra Aria Nuova, Orchestra Matteo Tassi, Maria Elisa Bernardini, Duilio Cagnoni, Marco Santioni e Francesco Fancelli e L’Orchestra Italiana, Nicola Calisti.

