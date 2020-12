San Giustino: per le feste torna ETITELEFONOACASA: favole, poesie e sorprese per sentirsi tutti meno soli

Torna “ETitelefonoacasa”. E torna proprio a ridosso di feste caratterizzate purtroppo dal prolungarsi dell’emergenza sanitaria. La solitudine e la monotonia delle giornate possono essere così rotte da favole, poesie e sorprese, rigorosamente al telefono.

Per questo, per sentirsi tutti meno soli, MEDEM APS di Città di Castello e ASTRA APS di San Giustino hanno deciso di dare continuità al progetto per le prossime giornate di festa (31 dicembre e 01-02-03-05-06 gennaio).

Cuore del servizio è il portale www.etitelefonoacasa.it da cui è già possibile prenotare diversi servizi telefonici (completamente gratuiti).

Continua così il proprio impegno per offrire un modo concreto di vivere la cultura e la solidarietà.

