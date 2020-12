Politica Sansepolcro: Giunti (Forza Italia) “bilancio amministrazione Cornioli? salvo solo la gestione covid, per il resto flop totale”

“Ci avviamo al termine di una delle consiliare meno produttive, in termini di progetti portati a termine della storia recente del nostro comune. Tutto quello che è stato fatto, lo si deve al lavoro svolto dall’amministrazione Frullani. Nessuno dei proclami, tanto sbandierati dall’attuale sindaco in campagna elettorale, è stato portato a termine. Cosa salvo? solo la gestione covid, devo ammettere che Cornioli è riuscito svolgere tutto con grande puntualità, non tralasciando nulla al caso e coinvolgendo in modo esemplare anche le opposizioni, per il resto flop totale su tutta la linea”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati