Natale all’insegna della solidarietà per l’Inner Wheel Club di Città di Castello

Anche quest’anno le socie dell’Inner Wheel Club di Città di Castello hanno testimoniato la loro vicinanza alla nostra comunità attraverso una serie di iniziative portate a termine nei giorni scorsi.

Tra le attività più importanti vale la pena segnalare innanzitutto il contributo a favore del Centro Antiviolenza di Città di Castello, che segna un significativo momento di vicinanza a sostegno di questo importantissimo servizio inaugurato da poco ma che sta già svolgendo un efficace intervento a favore della comunità locale.

Nel versante invece della vicinanza ai più anziani in un momento così difficile segnato dalla pandemia l’Inner Wheel Club di Città di Castello ha voluto organizzare una merenda nella Residenza per Anziani Don Nazareno Amantini e nella Casa Famiglia per Anziani San Giovanni in Campo, per condividere con loro, anche se non in presenza, un momento di serenità e convivialità che unisce idealmente in un grande abbraccio.

Questa è stata un’ulteriore occasione anche per sensibilizzare la nostra Comunità sul tema della solidarietà verso i più anziani così profondamente colpiti dalla pandemia non solo sotto l’aspetto della salute ma anche sul piano della distanza affettiva e relazionale.

Ultimo ma non certo per importanza è stato il service a favore del Monastero Cappuccine Santa Veronica Giuliani, per essere vicine e supportare una comunità religiosa da sempre strettamente legata alla nostra Città ed al nostro territorio con una attività che cosi tanto contribuisce al sostegno spirituale dei suoi membri.

