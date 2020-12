Sansepolcro: Tonino Giunti (Forza Italia) “ancora tasse per i cittadini. Possibile conoscere i motivi di un altro tributo da parte Alto Valdarno 2?”

“Prima della fine dell’anno è arrivata un lettera con un altro Tributo ( quello 0630 emesso dal Consorzio Alto Valdarno 2 ) , aumentato del 12% e con pagamento anticipato di due mesi.

Il 2020, si conclude quindi per le famiglie, che abbiano lavorato o no, che abbiano guadagnato o no, con un’altro Tributo. La scadenza per pagare il dovuto nel 2019 era il 31 marzo 2020, questa volta la scadenza per il 2020 è il 31 gennaio 2020. Come consigliere che rappresenta una comunità ho qualche domanda da porre a chi nel Consorzio decide queste cose.

Qual è il motivo dell’aumento e del pagamento fatto in anticipo rispetto allo scorso anno di due mesi?

Scusate, sono stati fatti tanti lavori in Valtiberina Toscana per motivare l’ aumento e una scadenza anticipata ? E il covid ?

Vorrei che qualcuno risponda a queste domande con una adeguata motivazione. La gente non ne può più di tutte le chiusure, di non guadagnare più come prima, della paura dei licenziamenti e di pagare tasse aumentate senza che venga spiegato il motivo”.





