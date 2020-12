Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi nessun caso positivo, dati buoni, rispettare le regole serve”

“Oggi il report della Asl indica zero nuovi casi positivi a Sansepolcro.

Nelle ultime 3 settimane in Valtiberina Toscana i casi sono stati 21 di cui 10 a Sansepolcro e nell’ultima settimana 7 casi, di cui 3 a Sansepolcro. Come incidenza percentuale sulla popolazione, i dati sono buoni sia a livello provinciale che nazionale, pertanto possiamo dire che come comunità si rispettano le regole, continuiamo così.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 318 (in questa settimana + 3 casi); dei 318 casi totali, 300 sono guariti (3 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 9. Di questi, 8 sono in isolamento domiciliare e 1 ricoverato in ospedale: a loro vanno i nostri più sentiti auguri. In questa settimana non abbiamo avuto alcun decesso, ma in totale i deceduti dall’inizio della seconda fase dell’emergenza sono 9.

Invece oggi i nuovi positivi nella Sud Est sono 86 , di cui 41 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 336 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 627. Oggi si registrano 17 guarigioni.

E sapete che oggi è stata una giornata storica con l’arrivo dei vaccini e i primi vaccinati in tutta Italia. Un traguardo che ci deve dare speranza ma non farci abbassare la soglia dell’attenzione. Guardiamo avanti con fiducia e rispettiamo le regole”.

