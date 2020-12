Farmacie Comunali Arezzo: Pillole di benessere” per prendersi cura di sé nel periodo natalizio

“Pillole di benessere” per prendersi cura di sé nel periodo natalizio. L’iniziativa è delle Farmacie Comunali di Arezzo che, da lunedì 28 dicembre a sabato 2 gennaio, pubblicheranno quotidianamente brevi video sulla loro pagina facebook con consigli e approfondimenti dedicati al benessere del corpo e della mente. I protagonisti di questa rubrica social saranno direttamente i professionisti delle otto farmacie di città e frazioni che, ogni mattina,condivideranno i loro saperi relativamente a numerose tematiche riferite al periodo invernale e natalizio. L’obiettivo di “Pillole di benessere”, infatti, è di promuovere scelte consapevoli e di qualità per vivere nel migliore dei modi questa stagione e per fronteggiare alcuni sintomi causati dal freddo.

Una particolare attenzione sarà orientata verso la cura della pelle e del viso soprattutto nei soggetti più sensibili, fornendo soluzioni perarrossamenti, screpolature o couperose causati dagli abbassamenti o dai cambiamenti repentini della temperatura. Specifici focusriguarderanno anche i trattamenti di bellezza e l’utilizzo di specifici integratori, mentre alcuni appuntamenti di “Pillole di benessere”saranno dedicati alla depurazione dell’organismo dagli eccessi e dalle tossine accumulate durante i giorni delle festività che possono causare sintomi quali stanchezza, difficoltà nella digestione o gonfiore. In quest’ottica, i farmacisti presenteranno alcune buone pratiche riferite anche all’alimentazione, stimolando il ricorso a pasti frequenti ma leggeri e di facile digestione, oltre ad illustrare alcuni utili prodotti che svolgono un’azione antiossidante naturale, un’azione antinfiammatoria e un’azione drenante e depurativa. L’invito a “regalarsi il benessere” sarà declinato dalle Farmacie Comunali di Arezzo anche con una speciale promozione del 20% sulle linee di cosmesi che resterà attiva fino a giovedì 31 dicembre.

